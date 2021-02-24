О том, что означает это объединение и чьи интересы будет защищать, мы поговорили с депутатом Законодательного собрания края Максимом Маркертом.- Максим Андреевич, съезд «Справедливой России», который прошел на днях в столице, стал знаковым, объединительным съездом.- Да, в Москве 22 февраля состоялся 11-й съезд партии «Справедливая Россия», ставший знаковым не только для нас, но и для всех сторонников социалистических убеждений. Мы, кто был в этом строю с самого начала, хорошо помним, что «Справедливая Россия» и начиналась как объединяющая сила, сплотившая в своих рядах сторонников «Родины», «Партии пенсионеров» и других патриотических, народных партий тех лет. Объединение продолжается, и теперь уже партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» будет отстаивать социально-экономические интересы трудящегося большинства российских граждан.- Какие плюсы есть в объединении партий?- Нас стало больше, и это вполне обосновано — людей, осознающих несправедливость устройства современного общества, в принципе становится больше и у нас, и за рубежом. Торжество дикого капитализма, отстранение народа от собственности, хищническое освоение природных ресурсов в частных интересах привело к возникновению привилегированного меньшинства, а Интернет и социальные сети дали большинству голос. Этот голос невозможно не заметить, а то, что это большинство говорит, — игнорировать. Поэтому число сторонников социалистических идей и дальше будет расти.- Чьи интересы будет защищать новая политическая сила?- В нашем крае несколько десятков лет, то утихая, то разгораясь вновь, идёт борьба олигархов за собственность и влияние. При этом политика социального ориентирования крупного бизнеса встречает порой самое ожесточенное сопротивление. Как депутат Законодательного Собрания двух созывов я поддерживал и буду поддерживать такие проекты, как «Енисейская Сибирь», исключительно в части обязательств по созданию рабочих мест, повышению заработных плат, замены иностранных поставщиков нашими местными компаниями, созданию профильных факультетов в наших вузах. Исполнительная власть края должна призвать крупные компании к полноценной ответственности за будущее, здесь ее можно только приветствовать. Однако уже сейчас отчетливо видно, что далеко не все так называемые «инвесторы» честно участвуют в жизни региона, где получают свою прибыль.Продолжается многолетняя порочная практика — выкачивают деньги из советского промышленного комплекса, не заботясь ни о людях, ни о будущем нашего региона. Такой способ зарабатывания денег неминуемо ведёт к производственным, техногенным, экологическим катастрофам. Одна из них, самая страшная для современной России, произошла в Норильске 29 мая прошлого года. И каждый раз, когда патриотические стремления усилить свой край встречаются с политикой максимального извлечения прибыли из его ресурсов, возникает новый виток противостояния.- Вы считаете, что сейчас край зашёл на новый виток войны? Чья это война, по-вашему?- Неверно расценивать происходящее в крае, как борьбу варягов и местных, севера и юга, одних металлургов и других металлургов — всё это навязанные противопоставления. Убеждён, что есть только борьба идей, ценностей, традиций. И в этой борьбе мы и дальше будем добиваться социалистического разворота в общественном жизнеустройстве, справедливого распределения благ в интересах всех граждан, стоять на страже интересов российского общества и государства.