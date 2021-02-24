Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 февраля 2021 года: скончались 13 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 24 февраля выглядят следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 61 743 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 173 случая заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Согласно этой сводке в Красноярске новых случаев – 41, в Эвенкии – 26, Ачинске – 15, Минусинске – 10.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 225 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 882 человека, снято с медицинского наблюдения – 601. Проведено тестов на коронавирус всего 2 380 139, из них за последние сутки 1 542.

На лечении находятся – 2 012. Выздоровевших всего 56 830 человек, в том числе за сутки – 165. И летальных исходов – 2720, в том числе за последние сутки – 13.

Обновленных данных по Железногорску нет. В Зеленогорске всего зарегистрировано 3 902 случая заболевания, выздоровевших – 3 815, летальных исходов 48: данные за последние сутки не изменились.