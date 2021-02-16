Красноярцы встали на лыжи #вподдержкуврачей

Полторы тысячи красноярцев пришли на фестиваль «На лыжи!» в кластер «Радуга».

Первыми стартовали 112 участников Всероссийской гонки «Лыжня России» на 5 километров – организаторы сократили дистанцию в 10 километров из-за мороза. Самым быстрым лыжникам удалось пройти трассу менее чем за 16 минут.

Абсолютным победителем гонки в мужском зачете стал опытный лыжник Антон Шевченко, а первой в женском зачете пришла Алина Шестакова. Победители получили денежные призы - по 5 тысяч рублей от организаторов фестиваля – компании РУСАЛ.

– За 5 лет в лыжных праздниках, которые мы вместе с Красспортом, администрацией Красноярска и Министерством спорта края, организовали в Красноярске, в них приняло участие более 10 000 человек. Приятно видеть, что много семей с детьми приехали на лыжню. И даже маленькие дети – уже непосредственные участники нашего общего лыжного праздника! Мы видим возрождение славных чемпионских традиций у сибирских лыжников, - отметил, выступая на церемонии открытии Александр Дроздов, заместитель директор Алюминиевого дивизиона РУСАЛа по связям с государственными органами и специальным проектам.

Детский старт, который из-за мороза сначала организаторы отменили совсем, все же состоялся, в «Радуге» собралось много юных лыжников от 4 до 16 лет. Всем им вручили медали от компании РУСАЛ, посвященные 5-летию лыжного проекта, а те, кто принял участие еще и в песенном конкурсе, получили призы – алюминиевые бутылки для воды.

Основным событием спортивного фестиваля стала гонка на 1,5 км, посвященная красноярским врачам, которые уже 10 месяцев борются за здоровье и жизни болеющих ковидом.

Десятки надписей #вподдержкуврачей со словами благодарности в адрес медиков оставили участники дистанции на инсталляции «Большая пятерка». После окончания праздника Арт-объект доставили в Краевую красноярскую клиническую больницу.

В празднике традиционно приняли участие, вместе с красноярцами пройдя дистанцию, именитые спортсмены края - лыжники: Ольга Медведцева, Николай Большаков, Владимир Мусиенко, и Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.

Справка «КП»

В течение года в рамках проекта «На лыжи!», который ведут компании РУСАЛ, ЕН+ и Федерацию лыжного спорта России по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаска: проводит конкурсы профмастерства и обучает тренерский состав, закупает экипировку, организовывает мастер-классы для начинающих лыжников. Уже стали традицией межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего возраста на призы компаний Еn+ и РУСАЛ. Победители получают профессиональные лыжи и экипировку. В марте 2021 года открытый финал состоится в Хакасии, в поселке Вершина Теи. Отборочные соревнования красноярских молодых лыжников 13-15 лет пройдут 21 февраля на спортивном кластере «Радуга».