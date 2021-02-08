Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 февраля 2021 года: с начала пандемии сделали 2,3 миллиона тестов на коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14:00 часов 8 февраля. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 58 725 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 258 случаев. Темп прироста за сутки снизились до 0,4 %, еще накануне этот показатель равнялся 0,5%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Здесь уже заметно снижение: в Красноярке 70 случаев за сутки, в Ачинске – 21, Канске – 21, Эвенкии 12, Назарово – 11. В сводку не входят закрытые города, по ним информация ниже.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 224 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 671, снято с наблюдения 519. Проведено тестов на коронавирус всего 2 307 591, из них за последние сутки 2 930. Выздоровели всего 54 000 человек, в том числе за сутки 220. Скончались всего 2 516, за минувшие сутки 17.

Данные по закрытым городам. Железногорск: всего зафиксировано с начала пандемии 5 907 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за минувшие сутки новых нет. Выздоровели 5 733 пациента. Скончались 95. На лечении находятся 79 человек.

Зеленогорск: всего с начала пандемии – 3 824 человека заболели, в том числе за сутки. Выздоровели – 3 521, за сутки. И количество летальных исходов не изменилось: 45.