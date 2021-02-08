СУЭК: 20 лет творим добро. СУЭК в социальных программах 2021 года усилит акцент на здоровье сотрудников

Наиболее объемной статьей социальных инвестиций по традиции станут отдых и оздоровление сотрудников СУЭК и их семей. Среди регионов, в которых угольщики предпочитают восстанавливать здоровье и силы, на протяжении многих лет лидируют Хакасия, Алтайский и Краснодарский края. В текущем году специальное предложение для СУЭК также подготовили санатории Крыма, известные уникальным климатом и богатым опытом лечения органов дыхания: горняки, перенесшие коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, смогут пройти здесь курс реабилитационно-восстановительной терапии. Кроме того, эффективная программа реабилитации после COVID-19 с января действует в ведомственном профилактории "Шахтер" в городе Бородино Красноярского края. Расположенный в чистом сосновом бору, профилакторий предоставляет посетителям широкий курс процедур по восстановлению функций бронхолегочной системы и общему оздоровлению организма, фито-чаи, кислородные коктейли и особое меню, богатое белком и витаминами. На сегодняшний день реабилитационный курс в бородинском профилактории "Шахтер" уже прошли более 60 сотрудников СУЭК и членов их семей.

Продолжит СУЭК и стартовавшую в 2020 году программу по профилактике COVID-19 в трудовых коллективах и шахтерских городах. Она включает обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и гигиены – защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками и антибактериальным мылом, усиленный мониторинг здоровья и тестирование на коронавирус, регулярную обработку дезинфицирующими растворами служебного транспорта, кабинетов и городских общественных пространств – остановочных павильонов, участков перед крупными торговыми точками.

Сохранению здоровья трудовых коллективов способствует и развитая система добровольного медицинского страхования. СУЭК сотрудничает со всеми ведущими медицинскими учреждениями Красноярского края и Восточной Сибири, что делает доступными горнякам консультации и высококвалифицированную помощь узких специалистов из краевого центра.

Меры социальной поддержки СУЭК направлены не только на действующих сотрудников, но и на ветеранов предприятий. Для них предусмотрены дополнительные выплаты к юбилейным датам и праздникам, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, бесплатный уголь либо частичная компенсация коммунальных расходов.

Как отмечает директор по персоналу и администрации АО "СУЭК-Красноярск" Сергей Самарин, "в сложившихся условиях, достаточно непростых для жителей не только России, но и всего мира, СУЭК Андрея Мельниченко максимально сохранила все гарантии и льготы для своих сотрудников, пенсионеров. Предприятия СУЭК в ряде территорий края являются градообразующими, и сохранение стабильности в горняцких семьях в итоге положительно скажется на социальном климате в шахтерских городах в целом".