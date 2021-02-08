Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 февраля 2021 года: количество заболевших снижается

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные оперативного штаба по коронавирусу на утро 8 февраля выглядят следующим образом: по данным оперативного штаба в Красноярске и крае зарегистрировано всего 58 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 267 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили – 0,5 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако туда не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 072 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 667, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 553. Проведено тестов на коронавирус всего 2 304 661, из них за последние сутки 6 622.

Данные открытого портала краевого минздрава: На лечении находятся 7072 человек. Количество выздоровевших за сутки – 245, всего 53 780. Количество летальных исходов – за сутки 15, всего 2 499.

Обновленных данных по Железногорску на утро 8 февраля нет. А вот по Зеленогорску результаты – за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, а всего их 3 820. Выздоровевших всего 3 519, за сутки новых нет. К умершим прибавился один человек, всего – 45.