Самые необычные костюмы фигуристов на Первенстве России в Красноярске

Софья Акатьева - программа продумана до мелочей, итог - первое место! Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждая программа – это единое целое не только прыжков и вращений, но и музыки, костюма и прически. Первенство завершено, чемпионы получили свои награды, а мы предлагаем повнимательнее рассмотреть костюмы, в которых они выходили на счастливый для многих красноярский лед.

Елизавета Берестовская, пятое место на Первенстве России среди юниоров

Она удивила красноярских болельщиков необычным костюмом, точнее, диадемой. Обычно фигуристки выходят на старт с прической, которая не помешает прокату. 13-летняя Елизавета вышла практически в короне с множеством камней. И после выступления рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск, чья была идея и кто делает ей прическу:

- Идея мамина. Когда шили платье, надо было что-то на голову интересное подобрать, портниха предложила корону. Мама придумала, нарисовала, согласовала с тренерами. Все переживали, что она большая и может слететь, но на первых соревнованиях ничего не слетело.

Прическу тоже делает мама, она пробовала и так, и сяк: сначала заплетать, потом корону или сначала корону, потом заплетать. В итоге пришли к тому, что сначала – корону, потом – заплести, получается очень надежно.

Елизавета Берестовская вышла на лед в короне! Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Акатьева, чемпионка Первенства России среди юниоров

Ее произвольная программа – "Мулан":

- Это девушка, которая пошла вместо своего отца на войну, боролась за победу и выиграла. Я стараюсь передать образ, - рассказала Софья.

Софья Акатьева - программа продумана до мелочей, итог - первое место! Фото: Мария ЛЕНЦ

Аделия Петросян, серебряная медаль Первенства России среди юниоров

- Музыку к моей произвольной «Арцах» написал армянский композитор Ара Геворкян, я по папиной линии армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах (Нагорный Карабах). Он перешел к Азербайджану. Мне очень важно, когда я катаю программу, подбодрить мой народ, - рассказала Аделия после окончания соревнований и призналась, что сама она в Арцахе, к сожалению, не была.

Аделия Петросян выбрала национальные мотивы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мария Дмитриева, 17-е место на Первенстве России среди юниоров

В списке из 18 участниц Мария занимает предпоследнюю строчку, хотя в других турнирах она выступала успешнее, а после перехода к прославленному тренеру Алексею Мишину будет только расти! Впрочем, зрителям Мария понравилась, заметили они и нежный асимметричный костюм.

Мария Дмитриева - последние наставления тренера. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ксения Цибинова, 10-е место на Первенстве России среди юниоров

У Ксении – романтический образ, наверное, именно такой подходит фигуристкам столь юного возраста. Напомним, в соревнованиях юниоров принимают участие спортсмены старше 13 лет, в Красноярск, в-основном, приехали именно 13-14-летние фигуристки, а самым старшим всего 16-17 лет.

Ксения Цибинова - самый романтический образ! Фото: Мария ЛЕНЦ

Казалось, у мужчин меньше возможностей при выборе образа, но нет, были интересные варианты среди строгой черно-белой классики и расшитых блестками рубашек.

Первые три образа как будто вышли на лед с улицы или из школы. Джинсы, майки, рубашки.

Всеволод Князев, 13-е место на Первенстве России среди юниоров

Ему 13 лет, он занял 13-е место в короткой программе и по итогам двух программ тоже 13-е!

Брюки и рубашка – такое впечатление, что вышел на лед сразу после уроков!

Всеволод Князев выбрал костюм, близкий к школьной форме: рубашка и брюки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Артем Ковалев, 9-е место на Первенстве России среди юниоров

Третье место после короткой программы, казалось бы, все будет хорошо. Но произвольная программа не получилась. А вот костюм – получился!

Артем Ковалев на льду как в жизни: джинсы и майка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Иван Попов, 14-е место на Первенстве России среди юниоров

Иван Попов и вовсе вышел на лед в майке – образ предельно повседневный!

Иван Попов - по-хулигански просто! Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Семененко, чемпион Первенства России среди юниоров

Первый чемпион Первенства, безусловный лидер и в короткой, и в произвольной программах, воспитанник легендарного тренера Алексея Мишина. В произвольной программе он вышел в костюме-трансформере и во время катания поменял образ.

Евгений Семененко и программу подготовил на высшем уровне и о костюме позаботился! Фото: Мария ЛЕНЦ

Семен Соловьев, 18-е место на Первенстве России среди юниоров

Выступает на российских соревнованиях уже шесть лет, выше 2 места не поднимался. А в Красноярске и вовсе не повезло, он замыкает список участников. Его успех еще впереди. А элегантный образ – уже на «отлично»!