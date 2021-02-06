Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 6 февраля 2021 года: число заражений приближается к 58 тысячам Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 6 февраля в Красноярском крае зарегистрировано всего 57 922 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 284 случая заболевания. Темп прироста за сутки постепенно снижается, теперь он составляет уже 0,5 %.

В крае на этот час выздоровевших 53 335 человек. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 788 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 711, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 559. Проведено тестов на коронавирус всего 2 290 498, из них за последние сутки 6249.

Данные по закрытым городам. Железногорск: за сутки семь новых случаев заражения, выздоровели семь человек. На лечении находятся 85 человек. Всего 5 897 лабораторно подтвержденных случаев, из них 5 717 пациентов выздоровели, 95 человек скончались. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 11 861 человек, 11 809 – его уже завершили.

Зеленогорск: всего заболевших с начала пандемии 3 809, в том числе за минувшие сутки 9 человек. Выздоровевших 3467, за сутки 9. Количество летальных исходов 44, новых за сутки не зарегистрировано. На самоизоляции 148 человек.