Запершийся в туалете дебошир задержал самолет с фигуристами в Красноярске на два часа

Дебошир задержал самолет с фигуристами в Красноярске на два часа Фото: Мария ЛЕНЦ

- У меня телефон и паспорт забрали… Вы что, сдурели, вы же грех на себя возьмете...

Пассажир поднялся на борт самолета, который должен был лететь из Красноярска в Москву, и вместо того, чтобы сесть на свое место, пристегнуть ремень безопасности и спокойно ждать взлета, направился в туалет. Как бы его ни уговаривали бортпроводники, чтобы он успокоился и вышел, у мужчины случилась то ли паника, то ли истерика. Он стал уверять, что если выйдет из уборной, то его убьют. И пообещал сесть на место, только когда самолет поднимется в воздух:

- Вы взлетайте, тогда я выйду.

Через полчаса безуспешных переговоров командир воздушного судна вызвал подмогу. Стук в дверь и слова «Откройте, полиция», подействовали на дебошира отрезвляюще (правда, пока неизвестно, под воздействием чего он находился). Даже не пришлось выламывать двери – он сам вышел. Его попросили покинуть борт. За такое хулиганство мужчине грозит солидный штраф. А может, еще и иск от авиакомпании за непредвиденные по его вине расходы.

Во-первых, самолет вылетел почти на два часа позже запланированного времени. А во-вторых, несколько человек, которые должны были лететь через Москву дальше, в Санкт-Петербург, опоздали по этой причине на пересадку. Среди них были и фигуристы, которые выступали в Красноярске на первенстве России среди юниоров: это победитель первенства Евгений Семененко, а с ним Владислав Дикиджи, Валерия Овчинникова и другие. А также москвичи Софья Самоделкина и Даниил Самсонов. Для питерских спортсменов авиакомпания предоставила билеты на другой самолет, летевший позднее. В итоге домой они вернулись часов на пять позднее.