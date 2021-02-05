Пять выводов после первенства России по фигурному катанию в Красноярске

Церемония открытия первенства по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

География фигурного катания: в пределах Садового кольца?

На Первенство России приехали 90 спортсменов, это максимум! Но когда посмотришь, откуда приехали участники, то, собственно, где Россия?

Юниоры – это исключительно Москва и Санкт-Петербург, единственный спортсмен из другого региона - Александр Голубев, кстати, ставший серебряным призером. Он представляет Нижегородскую область, но живет и тренируется в столице. Спортивные пары представляют тоже всего три региона: обе столицы и Пермский край, чуть шире география танцевальных пар: плюсом к столицам Самарская и Оренбургская области.

Александр Голубев – единственный участник Первенства представляет не Москву и не Санкт-Петербург. Однако, живет и тренируется все же в Москве. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самый представительный перечень регионов у юниорок: кроме двух столиц это Краснодарский край (Сочи), Тульская область, Республики Марий Эл и Татарстан. Однако в лидирующей группе из шести спортсменок все – из Москвы.

Кстати, накануне открытия Первенства в Красноярске объявили о создании Центра ледовых видов спорта. В Красноярске тоже занимаются фигурным катанием, и есть дети, которые близки к участию в соревнованиях высокого уровня. Не исключено, что скоро мы их увидим.

От 13 до 21

На юниорских соревнованиях выступают спортсмены определенного возраста, это оговорено правилами. Однако самые старшие выступают только в двух видах, в парах и танцах, и это партнеры. А в паре с ними – более молодые спортсменки, 15-18 лет.

Самая большая разница в возрасте – у пар. Партнер обычно старше на 4-5 лет, но есть и партнеры-ровесники. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые юные фигуристы – юниорки. Самым старшим среди них всего 17 лет, большинство – это 13-14 летние девчонки.

На кону – будущее

Юниорские соревнования по накалу эмоций ничуть не слабее взрослых чемпионатов. Еще бы! Идет отбор во взрослую сборную России. Идет отбор на юниорские соревнования, правда, в этом году чемпионат мира среди юниоров отменили.

Поэтому было и закрытое руками лицо Даниила Самсонова, когда после произвольной программы он понял, это не только потерял медали, все гораздо хуже – под вопросом и весь следующий сезон (Даниил занял только 7 место).

Даниилу Самсонову подарили игрушку размером с него самого! Фото: Мария ЛЕНЦ

Софье Самоделкиной, занявшей в короткой программе только четвертое место, надо было выбирать между стабильным прокатом или риском впервые в мире среди одиночниц исполнить четверной риттбергер (одиночники его уже показывают на соревнованиях). Тоже вопрос… Она выбрала стабильный прокат, но выше не поднялась.

Несколько неприятных минут пережил и Егор Рухин, когда со своими чисто исполненными четверными прыжками он остался за пределами тройки призеров. Оказалось, судьи посчитали, что Рухин сделал лишь три оборота. Но сразу после окончания соревнований ошибку исправили, Егор стал третьим, вошел в сборную страны и готовится к следующим стартам.

Битва тренеров

Никогда такого не было, и вот опять… Конечно, тренеры соперничали всегда, но без привлечения публики к выяснению отношений. Сейчас некоторые открыто обвиняют друг друга, ищут себе сторонников, да и выражения выбирают не всегда.

Позицию Федерации фигурного катания России выразил ее генеральный директор Александр Коган:

- В спорте единственный критерий – результат. Все остальное – эмоции и слова. Для нас важен результат спортсмена, а не тренера, и зачет тренеров мы не ведем.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган: Мы не ведем учет успехов тренеров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако, его ведут журналисты и болельщики. К сожалению? Или во благо, поскольку это усиливает интерес публики к соревнованиях и, в конечном счете, к фигурному катанию?

Зачем Красноярску такие соревнования?

Совершенно непричастный к фигурному катанию Красноярск принял уже несколько соревнований по этому виду спорта, в том числе и чемпионат России с участием всех звезд. То, что это понравилось болельщикам, очевидно: билеты раскупаются влет, зал полный!

Но есть еще одна задача: пробудить интерес к этому виду спорта. И в самом деле, после каждых соревнований приток детей, желающих заниматься, резко возрастает.

Именно поэтому Федерация фигурного катания России старается проводить соревнования в разных городах!

Возможно, эти малышки вырастут в спортсменок российского и мирового уровня. Фото: Мария ЛЕНЦ

И, кстати, это не последние соревнования по фигурному катанию в Красноярске в этом году. В сентябре город примет мировой этап Гран-при среди юниоров, он пройдет с 15 по 18 сентября. Всего таких этапов будет семь, и только один пройдет в России, в Красноярске. А то, что лед в Сибири счастливый, знают уже многие спортсмены.

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