Кто такие шапероны и как угадать звезду: чем удивило Первенство России по фигурному катанию в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего на три дня соревнований в Красноярск приехали 90 фигуристов-юниоров. Они еще совсем маленькие, но совсем скоро именно кто-то из них станет звездой отечественного и мирового спорта. Как угадать? Как разглядеть будущую знаменитость? Не исключены травмы, болезни роста – и вот уже не до спорта. Например, победитель Первенства этого года Евгений Семененко рассказал, что два года подряд у него были травмы и в свои 14 и 15 лет он не выступал на соревнованиях.

На всякий случай красноярские зрители брали автографы у всех участников! Авось, это будущий Олимпийский чемпион!

Знаете, кто такой шаперон? Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно открытие сделали красноярские зрители, увидев повсюду указатели со словом «Шапероны».

- Если мы шапероны, то нам сюда.

- Ну давай, будем шаперонами!

- Ооо, какие-то шапероны, мы, случайно, не шапероны?

- Не ходи сюда, тут какие-то шапероны.

Места для спортсменов и шаперонов Фото: Мария ЛЕНЦ

К счастью, интернет в ледовом дворце «Кристалл» работает превосходно и можно загуглить незнакомое слово. И убедиться, что не знать его совсем не стыдно, ведь этот термин используется преимущественно во Франции и Великобритании. Шаперон (фр. chaperon) — это сотрудник, сопровождающий спортсмена на допинг-контроль после соревнований, либо наставник и помощник молодого человека или девушки, когда последним требуется поддержка со стороны взрослого опытного человека, в частности, обладающего большими юридическими правами. Это, в том числе, и родители фигуристов, ведь многим спортсменам всего-то 13-14 лет. К столь юному возрасту прилагается еще и миниатюрные рост и вес. Мягкие игрушки, которые красноярцы дарили спортсменам, они едва могли унести!

Мягкие игрушки, которые красноярцы дарили спортсменам, они едва могли унести! Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна фишка Первенства – мохнатые лапы для приветствия зрителей. Волонтеры обычно приветствуют зрителей большими мягкими поролоновыми руками, а в этот раз они были еще и мохнатые!

Как вам "длинные" коты? Фото: Мария ЛЕНЦ

До окончания соревнований осталось всего несколько часов. Но на память болельщикам останутся сувениры, яркие фото, впечатления, эмоции и автографы возможных будущих чемпионов мира и Олимпийских игр.

Кокошники стали одной из фишек на первенстве Фото: Мария ЛЕНЦ

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