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Спорт

Кто такие шапероны и как угадать звезду: чем удивило Первенство России по фигурному катанию в Красноярске

Три дня город болел за маленьких фигуристов, из которых скоро вырастут мастера мирового уровня
Татьяна АРОНОВАТатьяна АРОНОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего на три дня соревнований в Красноярск приехали 90 фигуристов-юниоров. Они еще совсем маленькие, но совсем скоро именно кто-то из них станет звездой отечественного и мирового спорта. Как угадать? Как разглядеть будущую знаменитость? Не исключены травмы, болезни роста – и вот уже не до спорта. Например, победитель Первенства этого года Евгений Семененко рассказал, что два года подряд у него были травмы и в свои 14 и 15 лет он не выступал на соревнованиях.

На всякий случай красноярские зрители брали автографы у всех участников! Авось, это будущий Олимпийский чемпион!

Знаете, кто такой шаперон?

Знаете, кто такой шаперон?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно открытие сделали красноярские зрители, увидев повсюду указатели со словом «Шапероны».

- Если мы шапероны, то нам сюда.

- Ну давай, будем шаперонами!

- Ооо, какие-то шапероны, мы, случайно, не шапероны?

- Не ходи сюда, тут какие-то шапероны.

Места для спортсменов и шаперонов

Места для спортсменов и шаперонов

Фото: Мария ЛЕНЦ

К счастью, интернет в ледовом дворце «Кристалл» работает превосходно и можно загуглить незнакомое слово. И убедиться, что не знать его совсем не стыдно, ведь этот термин используется преимущественно во Франции и Великобритании. Шаперон (фр. chaperon) — это сотрудник, сопровождающий спортсмена на допинг-контроль после соревнований, либо наставник и помощник молодого человека или девушки, когда последним требуется поддержка со стороны взрослого опытного человека, в частности, обладающего большими юридическими правами. Это, в том числе, и родители фигуристов, ведь многим спортсменам всего-то 13-14 лет. К столь юному возрасту прилагается еще и миниатюрные рост и вес. Мягкие игрушки, которые красноярцы дарили спортсменам, они едва могли унести!

Мягкие игрушки, которые красноярцы дарили спортсменам, они едва могли унести!

Мягкие игрушки, которые красноярцы дарили спортсменам, они едва могли унести!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна фишка Первенства – мохнатые лапы для приветствия зрителей. Волонтеры обычно приветствуют зрителей большими мягкими поролоновыми руками, а в этот раз они были еще и мохнатые!

Как вам "длинные" коты?

Как вам "длинные" коты?

Фото: Мария ЛЕНЦ

До окончания соревнований осталось всего несколько часов. Но на память болельщикам останутся сувениры, яркие фото, впечатления, эмоции и автографы возможных будущих чемпионов мира и Олимпийских игр.

Кокошники стали одной из фишек на первенстве

Кокошники стали одной из фишек на первенстве

Фото: Мария ЛЕНЦ

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