Стало известно, кто из работников склада погиб в страшном пожаре в Красноярске 3 февраля 2021 года

Фото: МЧС, соцсети

В страшном пожаре на складе автомобильных запчастей на Калинина в Красноярске 3 февраля 2021 года погибли четыре человека. Это трое сотрудников газодымозащитной службы, которые ушли в помещение, где от жара уже плавились стены и не смогли выбраться. И работник склада – поступила информация, что он остался внутри, ради его спасения внутрь и были направлены звенья спасателей. Тело рабочего нашли первым.

И вот, стало известно, это Сат Алдын-Херел Алексеевич, тувинец, ему было 22 года. Об этом рассказал и выложил снимок с траурной лентой глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Пожар на складе Красноярска - наша общая трагедия. Сегодня там День траура. От имени своих земляков вчера я выразил глубокие соболезнования красноярцам, родным и близким всех погибших. Сегодня узнал, что в том пожаре погиб наш земляк, он трудился на складе. Мне горько, что прервалась жизнь парнишки, которыи с молодого возраста зарабатывал своим честным трудом, старался строить свою жизнь. Искренне скорблю с его родными».

Родственники погибшего рабочего обратились к главе республики за помощью с просьбой ускорить судебно-медицинскую экспертизу и согласование со следствием, чтобы скорее привезти тело погибшего домои . Они хотят проводить его в последнии путь в благополучныи день, указанныи буддии скими ламами.

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