Красноярцы предложили увековечить память героев

Фото: Горсовет

Очередные инициативы накануне обсудили в горсовете на постоянных комиссиях по социальной политике и городскому самоуправлению.

Ученики и педагогический коллектив школы № 154 предложили присвоить их учебному заведению имя Героя Советского Союза Анатолия Алексеева.

Анатолий Алексеев с 1930 года служил в Комсеверпути, который базировался в Красноярске, принимал участие в арктических воздушных экспедициях. Звание Героя Советского Союза и орден Ленина получил ещё до войны – за образцовое выполнение правительственного задания и проявленные мужество и героизм при покорении Северного полюса. Во время войны служил командиром эскадрильи, командиром корабля, в составе эскадрильи совершил 27 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника. Участвовал в испытаниях 72 типов военных самолетов. После Победы продолжил работу в полярной авиации.

Школа № 154 находится в микрорайоне Иннокентьевском, в непосредственной близости с улицей, названной в честь героя-полярника, поэтому интерес ребят к судьбе лётчика понятен. Ученический совет школы организовал исследовательский проект о жизни и подвиге героя, собрал много ценных материалов, оформил выставку.

Ещё одна инициатива исходит от учеников и педагогов средней школы № 85. Здесь решили увековечить память Героя Советского Союза Алексея Сосновского, присвоив его имя своему учебному заведению. Алексей Сосновский – наш земляк, детство и юность его прошли в Красноярске. В 1943 году в возрасте 20 лет он погиб в Смоленской области, уничтожив более 60 немецких солдат и офицеров, после того, как закончились боеприпасы, Сосновский подорвал себя последней гранатой. За этот подвиг Сосновскому присвоено звание Героя Советского Союза. Школа № 85 находится на том месте, где в 1942 году формировалась 78 Сталинская добровольческая отдельная стрелковая бригада, с которой Алексей Сосновский и отправился на фронт. Много лет в учебном заведении существует музей, посвящённый 78 Добровольческой бригаде, ученики и педагогический коллектив трепетно относятся к памяти подвига Сосновского, поэтому и решили увековечить его имя в названии школы.

Фото: Горсовет

Коллектив школы №34 просит у муниципалитета разрешения установить на своём здании мемориальную доску памяти участника Великой Отечественной войны, директора школы Ивана Терскова. Он воевал в составе 78 Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады, участвовал в боях за Орёл и Белгород. После войны закончил Красноярский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы, много лет отдал школе № 34. С предложением об увековечивании памяти в школу обратились местные жители – из микрорайонов Базаиха, Лалетино, ДОК. Они помнят Ивана Терскова и как ветерана войны, и как директора, и как учителя русского языка и литературы. Память о директоре и педагоге хранит и школа, здесь организована экспозиция о его жизненном пути.

В мирной жизни тоже есть свои герои. С предложением увековечить память главного государственного врача города Таисии Торощиной выступил Роспотребнадзор. Здесь предложили установить мемориальную доску на здании управления этого ведомства по Красноярскому краю. С 1948 по 1977 год вся трудовая деятельность Таисии Торощиной была направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города. Более 20 лет она работала главным врачом Красноярской городской санэпидстанции. Под ее руководством санэпидстанции были оснащены современным лабораторным оборудованием, транспортом. При непосредственном участии Таисии Матвеевны согласовывались генеральный план Красноярска, проекты детальных планировок жилых районов Зелёная роща, Северо-западный, Предмостной площадь, проекты застройки промышленных зон, водоснабжения, канализации и отопления города, проекты реконструкции и расширения КРАЗа, цементного завода, завода химического волокна. Кроме того, под руководством Таисии Торощиной составлялись планы мероприятий по охране атмосферного воздуха, почвы, воды, по борьбе с малярией, брюшным тифом, венерическими заболеваниями, дифтерией, полиомиелитом. За доблестный труд доктор награждена орденом «Знак Почета», медалями. В памяти сотрудников службы Таисия Матвеевна осталась эталоном руководителя, примером беззаветного служения делу санитарно-эпидемиологическому благополучию Красноярского края.

Большая работа ведётся в Красноярске по увековечиванию памяти героев «АлСиба» - воздушной трассы «Аляска – Сибирь», по которой в годы Великой Отечественной войны на фронт переправлялись американские самолёты. Несколько лет назад в городе была создана инициативная группа, её участники занимаются полевыми и архивными изысканиями, а также реализуют проекты, цель которых – сохранение памяти героев, погибших на этой воздушной трассе. За время работы АлСиба на его советском участке произошло 39 катастроф, 49 аварий, погибли 114 человек. Одна из катастроф была недалеко от железнодорожного моста через Енисей: 29 апреля 1943 самолет Douglas врезался в воду и затонул, погибли четыре человека, их тела было решено из реки не извлекать. В прошлом году в районе аварии были организованы водолазные работы, найдены части самолёта. Чтобы сохранить память о героях, инициативная группа предлагает установить рядом с местом аварии стелу, на которой будут закреплены полосы металла, символизирующие искореженные куски фюзеляжа, макет самолёта и памятная табличка.

Профильные комиссии горсовета единогласно поддержали эти важные для города инициативы. По мнению депутатов, увековечение памяти красноярцев-героев – неизменная составляющая патриотического воспитания подрастающего поколения, именно поэтому их имена присваивают образовательным учреждениям.

«Прошло не одно десятилетие с того момента, как ушли из жизни люди, чьи имена хотят увековечить красноярцы. Это значит, что инициативы по сохранению памяти не просто формальность, а дань памяти самым достойным», - отметил по итогам заседания председатель комиссии по городскому самоуправлению Александр Дроздов.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято на сессии горсовета.