Подробности стрельбы на рынке в Красноярске рассказали в полиции: задержаны несколько человек

На рынке в Красноярске произошла стрельба Фото: Мария ЛЕНЦ

На рынке «Луч» (он находится на улице Шахтеров) сегодня утром, 5 февраля, раздались громкие звуки, похожие на выстрелы. Это было в начале десятого, в такой час посетителей немного. Но те, кто это слышал, изрядно испугались и позвонили на телефон экстренных служб. Спустя несколько минут туда стали прибывать силовики – полиция, вневедомственная охрана. Оцепили все, перекрыли входы и выходы. И стали разбираться.

- Действительно, к нам поступило сообщение о том, что в районе улицы Шахтеров произошла стрельба, - подтвердила «Комсомольской правде»-Красноярск руководитель пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая. – В настоящее время на место прибыла следственно-оперативная группа, выясняет подробности случившегося, устанавливаются и опрашиваются свидетелей.

Видео: ТВК

Итак, некий мужчина, предположительно сотрудник рынка (а кто-то говорит, что чуть ли не его директор или владелец – но это требует уточнения) вступил в конфликт с другими мужчинами. Затем достал охотничье ружье и сделал несколько выстрелов в воздух. Именно в воздух – на этом настаивают все очевидцы. Выяснить отношения до конца им помешали силовики. Но что стало причиной конфликта – вот это и есть главный вопрос.

Кто-то предположил, что дело в конкуренции, а несколько мужчин пришли на территорию «Луча» с другого рынка под названием «Южный», он находится как раз напротив, по другую сторону улицы Шахтеров. Но дождемся официальной версии проверки, которую пообещали дать в полиции.

А пока участники конфликта задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Кроме того, на место прибыли сотрудники управления по вопросам миграции и совместно с СОБРом проверяют документы у всех сотрудников рынка.