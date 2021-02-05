На рынке в Красноярске произошла перестрелка

На рынке "Луч" в Красноярске устроили стрельбу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на рынке «Луч» на улице Шахтеров устроили перестрелку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сообщение о стрельбе в дежурную часть поступило утром. На место ЧП выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Известно, что стрельбу вели из охотничьего оружия. Пострадавших нет.

Все участники перестрелки задержаны. В полиции проводят проверку, по результатам которой могут возбудить уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ «Хулиганство».

Информация о причинах и о том, кто начал стрельбу, уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробности стрельбы на рынке в Красноярске рассказали в полиции: задержаны несколько человек

некий мужчина, предположительно сотрудник рынка (а кто-то говорит, что чуть ли не его директор или владелец – но это требует уточнения) вступил в конфликт с другими мужчинами. Затем достал охотничье ружье и... (Подробнее)