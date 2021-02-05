Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 5 февраля 2021 года: число излечившихся превысило 53 тысячи Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 5 февраля в Красноярском крае зарегистрировано всего 57 638 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 292 случая заболевания. Темп прироста за сутки постепенно снижается, теперь он составляет уже 0,5 %.

В крае на этот час выздоровевших 53 101 человек. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 406 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 503, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 667. Проведено тестов на коронавирус всего 2 284 249, из них за последние сутки 8699.

Данные по закрытым городам. Железногорск: за сутки семь новых случаев заражения, выздоровели семь человек. На лечении находятся 85 человек. Всего 5 897 лабораторно подтвержденных случаев, из них 5 717 пациентов выздоровели, 95 человек скончались. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 11 861 человек, 11 809 – его уже завершили.

Зеленогорск: всего заболевших с начала пандемии 3 809, в том числе за минувшие сутки 9 человек. Выздоровевших 3467, за сутки 9. Количество летальных исходов 44, новых за сутки не зарегистрировано. На самоизоляции 148 человек.