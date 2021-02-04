Что произошло на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров: последние новости на 4 февраля

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился второй день первенства России по фигурному катанию среди юниоров. 4 февраля 2021 прошли произвольные программы среди юношей и девушек, а также короткие программу у пар. Площадкой для проведения первенства выбрали “Кристалл-Арену”. Рассказываем, что произошло на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 4 февраля.

Эти соревнования сформируют сборную России на предстоящих Олимпийских играх, поэтому к выступлению все участники подходят очень серьезно.

Итак, первый чемпион – безусловный лидер и в короткой, и в произвольной программах, воспитанник легендарного тренера Алексея Мишина Евгений Семененко. Его выступление оценили не только судьи, но и болельщики. В произвольной программе он вышел в костюме-трансформере и во время катания поменял образ. Программу он катал не только под музыку, но и под аплодисменты зрителей.

Вторым, неожиданно для себя, стал Александр Голубев, который представляет Нижегородскую область, хотя тренируется в Москве. Кстати, остальные 17 спортсменов представляют исключительно Москву и Санкт-Петербург.

Третьим после окончания соревнований стал Илья Яблоков, но после пересчета баллов он уступил призовое место Егору Рухину. Дело в том, что его четверной прыжок сначала засчитали как тройной, а после пересчета он смог занять место на пьедестале. Интересно, что за четыре дня до соревнований у него сломались ботинки, но, несмотря на это он сумел показать в произвольной программе сразу три четверных прыжка

И еще один важный итог соревнований среди юниоров: противостояния тренеров Плющенко и Тутберидзе не случилось. Их воспитанники в тройку не вошли.

У девушек все ждали, кто победит по итогам короткой и произвольной программ? Три Софии, или в этот спор вмешаются другие спортсменки? Так и вышло! Второе место заняла после восхитительного, «огненного» выступления Аделия Петросян – ученица Этери Тутберидзе.

И вот итоги:

1 место: Софья Акатьева (Этери Тутберидзе)

2 место: Аделия Петросян (Этери Тутберидзе)

3 место: Софья Муравьева (Евгений Плющенко)

Среди пар после ритм-танца лидируют Арина Ушакова и Максим Некрасов, вторые Ирина Хавронина И Дарио Чиризано, на третьем месте Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Кто выиграет это первенство определит третий день соревнований. А пока желаем всем спортсменам удачи!

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