Софья Акатьева выиграла Первенство России по фигурному катанию в Красноярске

Софья Акатьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Все сильнейшие вышли на лед в последней группе, и до последнего момента было неизвестно, кто поднимется на пьедестал и в каком порядке.
В короткой программе Софья Акатьева была второй, в произвольной тоже не все получилось, но итог все же порадовал, она первая!
Софья Акатьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Я немного расстроена, на тренировках у меня получалось лучше, - сказала чемпионка сразу после проката.
Самый главный результат – она попала в сборную России. И еще один момент: в тройке призеров она единственная исполняет четверные прыжки, занявшие второе и третье места спортсменки еще не владеют ими настолько, чтобы включать в программу.
На вопрос, чем побалует себя за победу, ответила так:
- У меня будет один выходной. А потом снова тренировки.
И только после того, как были выключены микрофоны, добавила, что очень хочется еще и тортика!
Софья Акатьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
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