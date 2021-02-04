Софья Акатьева выиграла Первенство России по фигурному катанию в Красноярске

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Все сильнейшие вышли на лед в последней группе, и до последнего момента было неизвестно, кто поднимется на пьедестал и в каком порядке.

В короткой программе Софья Акатьева была второй, в произвольной тоже не все получилось, но итог все же порадовал, она первая!

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я немного расстроена, на тренировках у меня получалось лучше, - сказала чемпионка сразу после проката.

Самый главный результат – она попала в сборную России. И еще один момент: в тройке призеров она единственная исполняет четверные прыжки, занявшие второе и третье места спортсменки еще не владеют ими настолько, чтобы включать в программу.

На вопрос, чем побалует себя за победу, ответила так:

- У меня будет один выходной. А потом снова тренировки.

И только после того, как были выключены микрофоны, добавила, что очень хочется еще и тортика!

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

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