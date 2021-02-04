Самая необычная прическа первенства по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Елизавета Берестовская Фото: Мария ЛЕНЦ

Занявшая пятое место в короткой программе Елизавета Берестовская удивила красноярских болельщиков необычным костюмом, точнее, диадемой. Обычно фигуристки выходят на старт с прической, которая не помешает прокату. 13-летняя Елизавета вышла прктически в короне с множеством камней. И после выступления рассказала «Комсомольской правде»-Красноярске, чья была идея и кто делает ей прическу:

- Идея мамина. Когда шили платье, надо было что-то на голову интересное подобрать, портниха предложила корону. Мама придумала, нарисовала, согласовала с тренерами. Все переживали, что она большая и может слететь, но на первых соревнованиях ничего не слетело.

Елизавета Берестовская Фото: Мария ЛЕНЦ

Прическу тоже делает мама, она пробовала и так, и сяк: сначала заплетать, потом корону или сначала корону, потом заплетать. В итоге пришли к тому, что сначала – корону, потом – заплести, получается очень надежно. На произвольной программе тоже будет сюрприз, все увидите завтра.

Елизавета Берестовская Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако подняться выше пятого места не удалось и в произвольной программе, итоговый результат – пятое место.

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