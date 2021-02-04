Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 февраля 2021 года: за сутки скончались 24 человека

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные на 14 часов 4 февраля выглядят следующим образом. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 57 638 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 292 случая. Темп прироста составили 0,5 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Больше всех случаев в Красноярске – 84, в Ачинске – 25, Туруханском районе – 19, Норильске – 17, Назарово – 14. В эту сводку не входят данные по закрытым городам, о них – чуть ниже.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 406 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 503, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 667. Проведено тестов на коронавирус всего 2 284 249, из них за последние сутки 8 699. Выздоровевших в крае 53 101 человек, в том числе за последние сутки 260. Погибших – 2 438 погибших, в том числе 23 за сутки.

Распределение по городам и районам

Данные по закрытым городам. Железногорск: за сутки 7 новых случаев заражения, выздоровели тоже 7. На лечении находятся 85 человек. Всего 5 897 лабораторно подтвержденных случаев, из них 5 717 пациентов выздоровели, 95 человек скончались. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 11 861 человек, 11 809 – его уже завершили.

Зеленогорск: всего заболевших с начала пандемии 3 809, в том числе за минувшие сутки 9 человек. Выздоровевших 3467, за сутки 9. Количество летальных исходов 44, новых за сутки не зарегистрировано. На самоизоляции 148 человек.