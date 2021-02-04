Красноярцы несут цветы к месту гибели трех пожарных. Фото: МЧС

Красноярцы несут цветы к месту гибели трех пожарных. Трагедия произошла накануне, 3 февраля: загорелся склад автозапчастей на Калинина. В считанные минуты огонь охватил площадь 800 квадратных метров. Поступила информация о том, что внутри остался сотрудник склада. На его спасение вышло звено газодымозащитной службы – Анатолий Жалнерчик, Максим Рябцев и командир звена Алексей Пузырев.

Звено дымогазозащитной службы. Фото: МЧС

Внезапно горение усилилось, обрушилась кровля. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь тут же были направлены звенья ГДЗС. К сожалению, спасти их не удалось.

Спасатели почтили память своих товарищей. Фото: МЧС

Работы на складе еще продолжаются, по состоянию на 15 часов ликвидация пожара еще не объявлена, основные подходы к зданию еще закрыты. Но возле одного из входов, у стены, уже появились красные цветы.

Слова соболезнования родным и близким идут со всей страны. Фото: МЧС

Со всей страны в соцсетях пишут соболезнования родным и близким погибших. А 5 февраля в Красноярске объявлен днем траура, будут приспущены государственные знаки в память о героях-пожарных.

Четыре гвоздики - в память о тех, кто вошел в огонь и не вернулся... Фото: ИВАНОВА Диана

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- У нас закончился воздух в баллонах... ищи выход... ищи! – это были последние слова, которые успел прокричать командир газодымозащитного звена старший прапорщик Алексей Пузырёв. Затем связь с ним и его ребятами Анатолием Жалнерчиком и Максимом Рябцевым оборвалась. И стало понятно: что-то произошло. И произошло страшное (подробнее).

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