«У нас закончился воздух в баллонах!»: что могло привести к гибели звена МЧС в страшном пожаре в Красноярске

Пожар произошел на складе автозапчастей Фото: ИВАНОВА Диана

В помещении теперь уже бывшего склада автозапчастей в Красноярске до сих пор работают пожарные. С открытым огнем удалось справиться спустя почти сутки, - можно представить себе, какой мощности был произошедший пожар. Названа предварительная причина – короткое замыкание, огонь уничтожил все, что было внутри, в самом здании рухнула крыша, перегородки. На месте работают следователи, предстоит огромная работа, множество экспертиз, чтобы ответить на главный вопрос – как случилось ЧП, из-за которого погибли люди. А в Красноярском крае пятница объявлена днем траура по погибшим.

3 февраля на Калинина развернулись драматические события. Начался пожар, все, кто был на складе, успели выскочить на улицу. Поступила информация, что внутри остался один человек, работник склада. На его поиски отправились пять звеньев (по три человека в каждом) газодымозащитной службы. Одно звено не вернулось обратно. Погибли Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев, Максим Рябцев.

Почему такое случилось? Мы поговорили со специалистом, много лет отработавшим в МЧС, сейчас профессионально занимающимся противопожарным оборудованием.

Должны ли были вообще отправлять людей внутрь?

- Первый вопрос для меня, зачем их отправили туда спустя два часа после начала пожара, когда было уже пекло такое, что все плавилось внутри, и очевидно, что выживших нет. Возможно, в случае пожара на Калинина была какая-то дополнительная информация, примеру, что есть какой-то бункер, где может прятаться живой человек. Мы сейчас с вами не знаем этого.

Вообще, инструкция не предусматривает, что обязательно надо идти внутрь, все в зависимости от обстоятельств. Почему в «Зимней вишне» обвиняли пожарных в бездействии, и почему погибли люди. Потому что все рассчитывается. Там было ясно, что внутрь они зайдут, а на выход обратно им не хватит воздуха.

Пожарные работали на месте ЧП всю ночь Фото: ИВАНОВА Диана

Что значит фраза, которая попала по радиоперехвату в интернет – «У нас закончился воздух в баллонах!»? Разве такое может быть?

- Раньше пожарные работали с баллонами с кислородом, потом от него отказались – он нагревается, можно обжечь легкие, заменили на воздух. Однако, это никак не влияет на время для дыхания. Разный объем, модификация, разное время – скажем, от 60 до 120 минут.

Когда газозащитная служба заходит внутрь, ей руководит снаружи человек. Говорит, куда идти, куда повернуть, - ведь самим людям из-за дыма там ничего не видно, они не могут ориентироваться. И он же должен скомандовать, когда выходить, потому что он знает запас воздуха в баллонах, на сколько его хватит, и сколько прошло времени.

Что здесь случилось? Покажет следствие.

Известно, что сработала система пожаротушения. Но не помогла. Почему?

- Каждая система пожаротушения обслуживается какой-либо фирмой, регулярно проходит проверку на исправность. Иногда, бывает, это происходит формально. Может быть, здесь и сработала – но один модуль, а другие нет.

Открытый огонь удалось потушить только в 6.02 утра Фото: ИВАНОВА Диана

Сама конструкция, я говорил с человеком, который не очень давно там был. Деревянные перекрытия, много чего «наворочено». Возможно, по проекту эксплуатация здания была одна, а по факту совершенно другая, и вот результат. Но, повторюсь, это только сторонние рассуждения, следствию, безусловно, предстоит огромная работа.

Погибших ребят невероятно жаль. Выражаю соболезнование их близким, и боевым товарищам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найдены тела трех пожарных, погибших на складе запчастей в Красноярске

Тела пожарных, погибших на складе автомобильных запчастей в Красноярске, найдены. Об этом официально сообщает представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).

«Они были лучшие»: друзья и коллеги скорбят по погибшим красноярским пожарным

- У нас закончился воздух в баллонах... ищи выход... ищи! – это были последние слова, которые успел прокричать командир газодымозащитного звена старший прапорщик Алексей Пузырёв. Затем связь с ним и его ребятами Анатолием Жалнерчиком и Максимом Рябцевым оборвалась. И стало понятно: что-то произошло. И произошло страшное (подробнее).

«Трое пошли за одним и пропали»: звено спасателей оказалось заблокированным под рухнувшей крышей горящего склада в Красноярске

Пожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей. (подробнее).

«У нас закончился воздух в баллонах, ищи выход... ищи!»: при тушении пожара на складе запчастей в Красноярске пропали трое пожарных

В Красноярске 3 февраля произошел крупный пожар на складе автозапчастей на улице Калинина. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы в 10.39. Изначально туда были направлены 48 единиц личного состава и 15 единиц техники. Сообщалось о возгорании на площади 800 квадратных метров. Однако уже через несколько часов пожар разошелся на 3500 квадратов. На месте уже работало 118 человек и 37 единиц техники (подробнее).