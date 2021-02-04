Расписание трансляций первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске на 5 февраля 2021

Церемония открытия первенства России по фигурному катанию среди юниоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Третий день соревнований на Первенстве по фигурному катанию среди юниоров. Страсти разгорелись не детские. Красноярск принимает на своем льду лучших представителей среди юниоров по фигурному катанию.

Состязания проходят по трем основным дисциплинам - одиночное катание, парное катание, танцы на льду. Уже известны имена лидеров и восходящих звезд. Это воспитанники таких тренеров, как Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой. Всего 90 молодых спортсменов.

На соревнования приехала и большая судейская коллегия, которая уже второй день оценивает юных фигуристов. Борьба не просто за место на тумбочке. Именно эти соревнования сформируют сборную России на предстоящих Олимпийских играх, поэтому к выступлению все участники подходят очень серьезно.

Для нашего региона это отличный шанс закрепиться в статусе центра развития фигурного катания страны. И уже сейчас идут переговоры о проведении в Красноярске Чемпионата России по фигурному катанию в 2022 году. Все выступления транслируются на сайте Первого канала в прямом эфире. Программа на пятницу, 5 февраля. Это заключительный день соревнований.

Расписание первенства России по фигурному атанию среди юниоров на 5 февраля 2021:

12.30 — Танцы на льду

15.05 — Пары

17.30 — Награждение победителей