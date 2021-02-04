Первенство России по фигурному катанию среди юниоров 2021. Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярском льду с 3 по 5 февраля соберутся юные звезды по фигурному катанию. Уже завершился первый день соревнований, где фигуристы выяснили сильнейших в короткой программе и танцах на льду. Представляем прямую онлайн-трансляцию произвольной программы (девушки) первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2021.

На первенство России приехали более 100 участников. Это воспитанники именитых тренеров Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.

Все соревнования проходят в «Кристалл Арене».

Стартовые номера девушек на произвольную программу:

1. Анастасия Морозова,

2. Станислава Молчанова,

3. Мария Дмитриева,

4. Валерия Костина,

5. Вероника Жилина,

6. Наталия Лагутова,

7. Агнета Латушкина,

8. Полина Свириденко,

9. Валерия Овчинникова,

10. Мария Парамонова,

11. Ксения Цибинова,

12. Елизавета Осокина,

13. Софья Самоделкина,

14. Анна Фролова,

15. Елизавета Берестовская,

16. Софья Муравьева,

17. Софья Акатьева,

18. Аделия Петросян.