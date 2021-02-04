Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 4 февраля 2021 года: за сутки 299 новых случаев заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 4 февраля в Красноярском крае зарегистрировано всего 57 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 299 случаев заболевания. Темп прироста за сутки постепенно снижается, теперь он составляет уже 0,5 %.

В крае на этот час выздоровевших 52 589 человек, в том числе за сутки – 289. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 570 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 481, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 629. Проведено тестов на коронавирус всего 2 275 550, из них за последние сутки 6377.

Как сообщили в региональном правительстве, в Красноярском крае возобновляется «мирная жизнь». Ситуация с коронавирусом стабилизировалась и медучреждения начали возвращать плановый прием.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую сводку. Железногорск: зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело 15 жителей ЗАТО. На лечении находятся 92 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 884 случая заражения коронавирусом. Из них 5 697 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: всего с начала пандемии 3785 случаев, за сутки 3. Выздоровели 3427, за сутки 5. На самоизоляции 116 человек. Количество летальных исходов не изменилось – 44.