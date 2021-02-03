Сергей Васильевич что-то знал: Красноярск опять вступил в борьбу со снежной стихией

Каково?! Фото: Мария ЛЕНЦ

Нарочно не придумаешь. Сначала нам снег на голову – почти две январских нормы осадков свалилось. Из окон посмотришь – все кругом белое, красивое, душа радуется. Правда, наутро город встала в пробки, а сами горожане стали роптать: по улицам ни пройти, ни проехать. Автомобилистам пришлось и вовсе туго, настоящий день жестянщика.

Свежие следы на новом снегу Фото: Мария ЛЕНЦ

Потом прошли несколько бесснежных дней после аномального снегопада, и затеплилась надежда на чистые дороги: еще немного, еще чуть-чуть... и отважные коммунальщики справятся с сугробами на обочинах и с колеями на проезжей части.

А как вам такой футбол? Фото: Мария ЛЕНЦ

Но нет! К вечеру 3 февраля снова повалил снег, довольно густой. И неизвестно: увидят ли поутру свои машины под сугробами автомобилисты, или нет. Неспроста накануне градоначальник Сергей Еремин в своем «инстаграмме» грустно признал: «хотел бы сказать, что вот-вот все почистим…да кривить душой не могу. Еще не скоро справимся». И словно в воду глядел.

Такое впечатление, что товарищи специально ждали, когда пойдет снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Снег – он субстанция капризная, не предугадаешь, будет ли идти всю ночь или просто посеет через ситечко. На дорогах, к слову и справедливости ради, отчаянно работает техника. Из последних сил сгребает падающий снег. Кто кого? Утро покажет.

Обратите внимание: там, где нет машин, там снег белый-белый Фото: Мария ЛЕНЦ

А вообще, кстати, после снега в городе становится очень красиво. Особенно там, где нет техники – во дворах, в скверах и парках. Хороши елки, припорошенные белым. И дышится во время снегопада легко… У нас с вами впереди еще целый месяц зимы. Причем, по прогнозам синоптиков, совсем неморозный. Так что есть время порадоваться. А со снегом на дорогах мы справимся.