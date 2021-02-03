Что произошло на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров: последние новости на 3 февраля

Открытие первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился первый день первенства России по фигурному катанию среди юниоров. 3 февраля прошли короткие программы среди юношей и девушек, а также танцы на льду. Начались состязания с церемонии открытия соревнований. Площадкой для проведения первенства выбрали “Кристалл-Арену”.

Эти соревнования сформируют сборную России на предстоящих Олимпийских играх, поэтому к выступлению все участники подходят очень серьезно.

Первыми на лед вышли юниоры. Все 18 участников прошли отбор на этапах Кубка России, кроме чемпиона Первенства прошлого года Даниила Самсонова. По итогам короткой программы он занял пока четвертое место. Первое место занял Евгений Семененко - 87,13 баллов, второе место у Ильи Яблокова - 85,38 баллов, замыкает тройку лидеров Артем Ковалев, у него 85,01 баллов. На пятом месте - Егор Рухин (81,01), шестой - Александр Голубев (80,18).

Самыми ожидаемыми были, конечно, юниорки. Фавориток сразу несколько, причем, они выступали во всех трех группах, и потому до самого конца соревнований было непонятно, кто же войдет в первую тройку.

Результаты короткой программы у девушек: первое место - Софья Муравьева (72,97), второе место - Софья Акатьева (72,79), третье место - Аделия Петросян (72,64), четвертое место - Софья Самоделкина (71,37), пятое место - Елизавета Берестовская (71,28), шестое место - Анна Фролова (68,10).

В танцах на льду победители распределились так: первые - Максим Некрасов и Арина Ушакова (75,85), вторые - Дарио Чиризано и Ирина Хавронина (74,08), третьи - Дэвид Нарижный и Елизавета Шанаева (73,75), четвертые - Иван Десятов и Екатерина Андреева (66,05), пятые - Дмитрий Студеникин и Маргарита Свистунова (64,74), шестые - Марк Волков и Ольга Мамченкова (63,66).

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Первыми на лед вышли юниоры. Все 18 участников прошли отбор на этапах Кубка России, кроме чемпиона Первенства прошлого года Даниила Самсонова. Из-за травмы он долго не участвовал в соревнованиях. Кстати, консультироваться ездил в Германию, в Мюнхен и, выполнив рекомендации врача, приступил к тренировкам. По итогам короткой программы пока четвертое место. Даниил Самсонов получил сегодня самый необычный подарок от поклонницы: куклу ручной работы в костюме… Даниила Самсонова. (Подробности)