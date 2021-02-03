Итоги первого дня первенства по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске: начало, открытие, первые успехи и необычные подарки

Открытие первенства России по фигурному катанию среди юниоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Первыми на лед вышли юниоры. Все 18 участников прошли отбор на этапах Кубка России, кроме чемпиона Первенства прошлого года Даниила Самсонова. Из-за травмы он долго не участвовал в соревнованиях. Кстати, консультироваться ездил в Германию, в Мюнхен и, выполнив рекомендации врача, приступил к тренировкам. По итогам короткой программы пока четвертое место. Даниил Самсонов получил сегодня самый необычный подарок от поклонницы: куклу ручной работы в костюме… Даниила Самсонова.

Даниил Самсонов Фото: Мария ЛЕНЦ

Самыми ожидаемыми были, конечно, юниорки. Фавориток сразу несколько, причем, они выступали во всех трех группах, и потому до самого конца соревнований было непонятно, кто же войдет в первую тройку.

Алексей Соловьёв Фото: Мария ЛЕНЦ

Занявшая первое место Софья Муравьева честно призналась, что не ожидала такого результата, просто сделала все задуманное.

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Довольная свои прокатом и Аделия Петросян, ставшая третьей. Она рассказала журналистам, что готовится к интервью заранее, репетирует вместе с мамой, придумывает вопросы и формулирует ответы:

Аделия Петросян, Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если я будут неинтересно отвечать, то меня будет неинтересно слушать, - сказала Аделия.

Своим выступлением недовольна только Софья Акатьева, она на втором месте:

- Не на высшем уровне получился аксель, я немного расстроена, но сработал механизм, что нужно спасать прыжок и я выполнила еще один, тройной тулуп.

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто из троих станет чемпионкой, или в этот спор вмешаются и другие спортсменки, мы узнаем завтра, во второй день соревнований.

Еще одно событие сегодняшнего дня – открытие Первенства, украшением которого стало выступление двух красноярских команд по синхронному катанию – этот очень зрелищный вид, к сожалению, не входит в программу соревнований, но красноярцы успели увидеть его во время Универсиады.

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

И несколько слов о ледовом дворце «Кристалл», где проходят соревнования. Условия для болельщиков очень комфортные, волонтеры работают на высшем уровне. И только одно удручает: половина кресел в зале пустует из-за пандемии коронавируса.