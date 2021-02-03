Глава Красноярска подтвердил гибель трех пожарных при тушении склада автозапчастей

Спасатели до сих пор работают на месте ЧП Фото: ИВАНОВА Диана

Глава Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграме подтвердил информацию о том, что трое пожарных погибли при тушении склада на улице Калинина.

- И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти... Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром – это риск, - пишет мэр на своей странице.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ ).

Напомним, что сообщение о возгорании на складе автозапчастей «Автотрейд» поступило на телефон диспетчера экстренной службы в 10:39 часов по местному времени. Учитывая специфику содержимого склада, туда изначально были направлены 48 единиц личного состава и 15 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, ему был присвоен ранг №2. Но затем группировку сил и средств пришлось усилить – в 19 часов там работали почти 170 человек личного состава и 50 единиц техники, а площадь пожара увеличилась до 3900 квадратных метров. Для оперативной подачи воды пришлось перебросить пожарные рукава к реке Бугач. О локализации огня сообщили только в 19:30 часов.

Спасатели разбирают сгоревшее здание Фото: ИВАНОВА Диана

Так что известно о погибших? Первое тело, которое нашли спасатели, принадлежит, предположительно, грузчику склада. Напомним, пока нет результатов опознания или судебно-медицинской экспертизы, мы не может говорить с уверенность, что да, это именно он. Как версия, мужчина оказался в момент возгорания внутри помещения и, видимо, не смог выбраться. Те, кто бывал в помещении, говорят: там такие лабиринты, стеллажи под потолок и повсюду горючие материалы.

Когда на место прибыли первые бригады пожарных, на поиски направились несколько звеньев газодымозащитной службы. В каждом звене по три человека. И одно из звеньев не вернулись – это командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев. Связь с ними по рации оборвалась после того, как Алексей Пузырев прокричал в эфир: «У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи!».

Пожар произошел около 11 утра Фото: ИВАНОВА Диана

На месте работает корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск. По его информации найдено тело второго погибшего, в одежде пожарного. Его вынесли из помещения склада. Затем, после осмотра специалистами, его унесли в спецмашину, чтобы доставить на судмедэкспертизу. Официального заявления по нему пока нет. Не найденными пока остаются еще два человека.

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Пожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей. (Подробности)

«У нас закончился воздух в баллонах, ищи выход... ищи!»: при тушении пожара на складе запчастей в Красноярске пропали трое пожарных

Для поиска людей внутри помещений были сформированы 5 отрядов спасателей. В 12.40 одна из групп сообщила о том, что у нее заканчивается кислород. После этого связь с отрядом была потеряна. Сначала в МЧС озвучили информацию о том, что трое пожарных пропали в здании склада, однако позже выяснилось, что пропали четверо. (Подробности)