На месте пожара на складе автомобильных запчастей в Красноярске нашли тело второго погибшего

Во время тушения пожара на складе автозапчастей погибли трое пожарных Фото: ИВАНОВА Диана

Как только что передал корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск, работающие на месте спасатели вынесли тело. Его осмотрели судмедэксперты, потом завернули в черный пакет и унесли в машину судмедмедэкспертизы.

Спасатели нашли тело второго погибшего Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, пожар начался в одиннадцатом часу утра 3 февраля в Красноярске. Внутри, предположительно, остался кладовщик. На его поиски отправилось пять звеньев по три человека, одно звено оказалось полностью заблокированным из-за рухнувшей крыши. Последнее, что успели передать попавшие в ловушку люди – «заканчивается воздух». Тело, предположительно, рабочего склада, нашли через несколько часов.

В 19.30 по местному времени пожар на складе автозапчастей был локализован на площади 3900 квадратных метров. Работы по поиску пропавших спасателей будут продолжены несмотря на то, что уже темно. Для разбора сгоревшего здания привлечено 106 человек. Всего на месте работают 160 человек из разных ведомств.

Официальных данных по обнаружению второго тела пока нет.

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Пожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей. (Подробности)

«У нас закончился воздух в баллонах, ищи выход... ищи!»: при тушении пожара на складе запчастей в Красноярске пропали трое пожарных

Для поиска людей внутри помещений были сформированы 5 отрядов спасателей. В 12.40 одна из групп сообщила о том, что у нее заканчивается кислород. После этого связь с отрядом была потеряна. Сначала в МЧС озвучили информацию о том, что трое пожарных пропали в здании склада, однако позже выяснилось, что пропали четверо. (Подробности)