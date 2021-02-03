На память болельщикам и спортсменам: что купить на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске

Обзор сувениров на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
В декабре на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске продавцы мягких игрушек изучили предпочтения болельщиков и к Первенству подготовились! Основная линейка – 100-700 рублей. Тут и сердечки, и страусы, и медвежата разных цветов и размеров. Самые дорогие – огромные медведи за 6000 рублей, будем следить за их судьбой!
Основная линейка – 100-700 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Впрочем, ажиотажного спроса на этот раз продавцы не ждут, оно и понятно: зал заполнен всего на 50%, таковы требования времени. К тому же спортсмены еще «маленькие», таких мощных фан-клубов как у той же Евгении Медведевой у них пока нет.
Ажиотажного спроса на этот раз продавцы не ждут
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Ждем девчонок, - рассказали продавцы.
И в самом деле, в этом виде программы ожидается самая жесткая борьба!
Не забыли организаторы и про болельщков, которым захочется оставить что-нибудь на память об этом событии. Цены более чем демократичные! Самый дорогой – заяц, 600 рублей, - часть средств от продажи этой игрушки идет на благотворительность. Самые дорогие товары – 400-500 рублей. За эти деньги можно получить футболку (есть все размеры в нескольких цветах), термокружку, стильный серебристый еженедельник. Мелочи (брелоки, магниты, ручки, карандаши) обойдутся всего в 50-100 рублей.
В Красноярске продавцы мягких игрушек изучили предпочтения болельщиков и к Первенству подготовились
Фото: Мария ЛЕНЦ
И, конечно, хит сезона – маска! Разные цвета, символика Первенства, возможность использовать длительное время – и все это за 150 рублей.
- Подобные маски мы шьем с апреля, прекрасно переносят стирку, - рассказал нам продавец сувениров.
Оригинальные бутылочки для воды с символикой первенства по фигурному катанию
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ну и несколько слов о хлебе насущном: для болельщиков работают несколько буфетов. Чай 30 рублей, кофе от 50 до 100 рублей (натуральный). Ассортимент закусок традиционный: шаурма, хотдоги, сэндвичи (150-200 рублей).
И, конечно, хит сезона – маска!
Фото: Мария ЛЕНЦ