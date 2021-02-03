МЧС о пропавших спасателях на страшном пожаре на складе автозапчастей в Красноярске: «Еще не нашли»

Идут поиски А. Жалнерчика, А. Пузырева и М. Рябцева Фото: соцсети

- У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи! – запись драматичного, внезапно оборвавшегося разговора командира звена старшего прапорщика Алексея Пузырёва, который вместе со старшим прапорщиком Анатолием Жалнерчиком и сержантом Максимом Рябцевым одними из первых зашли в полыхающее здание с целью найти выживших, появилась в социальных сетях.

Напомним, в одиннадцатом часу утра на улице Калинина в Красноярске загорелся склад автомобильных запчастей, черный дым был виден со всех точек города, а внутри развернулись по-настоящему драматические события.

Были данные, что внутри находится человек, работник склада. На его поиски отправились 5 групп спасателей.

Один из отрядов вышел на связь, и последнее, что успел сказать – у них заканчивается воздух. Эта запись попала в соцсеть...

Идут поиски, близкие и товарищи не теряют надежды. Известно, что в том месте, где они пропали, обвалилась крыша, выход из здания оказался заблокирован.

В МЧС, по данным на 17.00 сообщили:

- Пропавшие все еще не найдены.

Тем временем, ситуацию прокомментировал Следком:

- К нам поступила информация о том, что в ходе тушения производственного склада в Железнодорожном районе трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который по информации свидетелей мог находиться внутри. И спустя некоторое время перестали выходить на связь. Позднее тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются.

Следком начал проверку, по результатам которой и будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Для поиска людей внутри помещений были сформированы 5 отрядов спасателей. В 12.40 одна из групп сообщила о том, что у нее заканчивается кислород. После этого связь с отрядом была потеряна. Сначала в МЧС озвучили информацию о том, что трое пожарных пропали в здании склада, однако позже выяснилось, что пропали четверо. (Подробности)