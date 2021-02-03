«Лилась чача, зачем ее пили?»: появилась версия, как жители Красноярска отравились питьевой водой

В Октябрьском районе питьевой водой отравились 53 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Известно, что Красноярск – уникальный город в смысле воды. Ее можно пить из-под крана, даже не кипятив, и редко кто покупает для домашних целей бутылированную. Мы практически не знаем, что такое накипь на чайнике, нам не нужны спецсредства для стиральных машинок. Причина в особенности водозаборов: вода берется из Енисея, но не непосредственно из проточной воды – трубы уходят глубоко в грунт. Поэтому вода, которая поступает в краны, особенной, природной чистоты. Конечно, многое зависит от дальнейшей системы труб, подачи, состояния коммунальных систем зданий. Но в большинстве своем проблем никогда не было. И вдруг...

В «КрасКоме» озвучили результаты экспертизы и технической проверки (она проводилась совместно с Роспотребнадзором и представителями департамента городского хозяйства), которая прошла после отравления людей обычной водой. Напомним, 29 января специалисты компании «КрасКом» проводили работы на водозаборе «Гремячий лог», была остановлена подача воды. Вскоре после того, как она возобновилась, жители домов в Студгородке почувствовали симптомы, похожие на отравление. Многих тошнило, болел живот, «скорые» не успевали выезжать по вызовам. Что же случилось?

Предварительно, история такова: система водоснабжения в домах Студгородка, где это случилось, соединена с системой пожаротушения. И еще, в свою очередь, с отоплением – то есть, питьевая вода проходит нагрев, поступает в трубы и в краны с горячей водой. После пуска, очевидно, из-за технического сбоя смешалась питьевая вода и то, что было в системе пожаротушения. Как говорят люди, из кранов полилась некая «чача». Как же они ее нахлебались? Главный вопрос.

Предварительный ответ – люди мутную воду, конечно, не пили. Но могли сполоснуть на свой страх и риск посуду, принять душ, или почистить зубы. А концентрация грязи была такой сильной, да еще подогрев усилил процессы, что даже этого оказалось достаточно для сильнейшего отравления. Из примерно 5 000 жителей пострадало 53 человека – остальных, как говорится, бог миловал...

Проверку продолжает Роспотребнадзор (уже известно, что в других районах, где тоже проверили качество воды, все оказалось безопасным, это подтвердили результаты лабораторных исследований).