Первенство России по фигурному катанию среди юниоров 2021. Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Девушки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция. Первенство России по фигурному катанию среди юниоров 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярском льду с 3 по 5 февраля соберутся юные звезды по фигурному катанию. На первенство России приехали более 100 участников. Это воспитанники именитых тренеров Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. Представляем прямую онлайн-трансляцию короткой программы (девушка) первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2021.

Все соревнования проходят в «Кристалл Арене».

Бороться за награды будут в одиночном (мужском и женском) и парном катании, а также танцах на льду. По итогам соревнований будет разыграно четыре комплекта медалей: по одному комплекту в каждой дисциплине. Программу обещают очень насыщенную. И главный вопрос: чьи воспитанники увезут медали. Интрига не по-детски набирает обороты. Интерес к первенству подогревается и недавним скандалом между именитыми тренерами - Тутберидзе и Плющенко. И они оба выставляют на лед лучших воспитанников. Такое нельзя пропустить.

Порядок выступлений:

1. Станислава Молчанова,

2. Валерия Овчинникова,

3. Елизавета Осокина,

4. Софья Самоделкина,

5. Вероника Жилина,

6. Анна Фролова,

7. Наталия Лагутова,

8. Ксения Цибинова,

9. Агнета Латушкина,

10. Анастасия Морозова,

11. Софья Муравьева,

12. Софья Акатьева,

13. Валерия Костина,

14. Полина Свириденко,

15. Мария Дмитриева,

16. Аделия Петросян,

17. Мария Парамонова,

18. Елизавета Берестовская.