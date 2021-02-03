Стартовые номера девушек на произвольную программу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске лучшие российские юниорки представят свои короткие программы. 3 февраля в ледовой арене "Кристалл" пройдет первенство России по фигурному катанию среди юниоров. По итогам жеребьевки стали известны стартовые номера девушек на произвольную программу.

В первую разминку вошли Станислава Молчанова, Валерия Овчинникова, Елизавета Осокина, Софья Самоделкина, Вероника Жилина и Анна Фролова.

Откроет вторую разминку Наталья Лагутова, после нее идут Ксения Цибинова, Агнета Латушкина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева и Софья Акатьева.

В третью разминку попавли Валерия Костина, Полина Свириденко, Мария Дмитриева, Аделия Петросян, Мария Парамонова, Елизавета Берестовская.

Программа первенства России по фигурному катанию среди юниоров на 3 февраля 2021:

14.00 — Юноши, короткая программа

16.45 — Открытие соревнований

17.30 — Девушки, короткая программа

20.15 — Танцы на льду