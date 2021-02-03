Стартовые номера девушек на произвольную программу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2021 в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске лучшие российские юниорки представят свои короткие программы. 3 февраля в ледовой арене "Кристалл" пройдет первенство России по фигурному катанию среди юниоров. По итогам жеребьевки стали известны стартовые номера девушек на произвольную программу.
В первую разминку вошли Станислава Молчанова, Валерия Овчинникова, Елизавета Осокина, Софья Самоделкина, Вероника Жилина и Анна Фролова.
Откроет вторую разминку Наталья Лагутова, после нее идут Ксения Цибинова, Агнета Латушкина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева и Софья Акатьева.
В третью разминку попавли Валерия Костина, Полина Свириденко, Мария Дмитриева, Аделия Петросян, Мария Парамонова, Елизавета Берестовская.
14.00 — Юноши, короткая программа
16.45 — Открытие соревнований
17.30 — Девушки, короткая программа
20.15 — Танцы на льду