Ежик Тимоша предсказал красноярцам затяжную весну. Фото: "Роев ручей"

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» отметил 2 февраля День ежа. Если вы подумали, что по аналогии с Днем сурка, как в Америке, то это не совсем так. Как рассказали сотрудники зоопарка, идея принадлежит еще древним римлянам. Они подметили, что если в этот день разбудить ежика, то по его поведению можно узнать ход весны. Если день солнечный, а ежик вышел из норки и испугался своей тени, значит, рано еще прятать зимнюю одежду – впереди как минимум шесть недель зимы. А если ежик вышел и устремился сразу по делам своим, знать, весна на носу.

В «Роевом ручье» предсказать ход весны поручили двум ежам. Первый – обычный российский Тимошка, второй – его африканский сородич Фунтик. Перед ними выставили миски с едой и обозначили: налево пойдешь – раннюю весну найдешь, направо пойдешь – позднюю обретешь. Тимошка даже не сомневался, выбрал правую миску, он считает, что до весны еще далеко. Зато Фунтик долго сомневался, а потом все-таки принял решение в пользу ранней весны. Так что поживем и увидим, кто из них прав.

Кстати, что касается сурка... Говорят, первые американские поселенцы, когда прибыли в Новый свет, хотели и там продолжить традицию предсказания, только ежиков не нашли. Зато сурков было много – их и назначили исполнять роль предсказателей.