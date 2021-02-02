Расписание трансляций первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске на 3 февраля 2021

Эти соревнования сформируют сборную России на предстоящих Олимпийских играх
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске пройдет первенство по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования такого уровня проходят в нашем городе во второй раз. Состоятся они с 3 по 5 февраля 2021 года. Площадкой для масштабных соревнований выбрали “Кристалл-Арену”. Публикуем расписание трансляций первенства России по фигурному катанию среди юниоров на 3 февраля 2021.
Состязания пройдут по трем основным дисциплинам - одиночное катание, парное катание, танцы на льду.
Уже известно имена участников, это воспитанники таких тренеров, как Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой. Всего 90 молодых спортсменов. Помимо этого в Красноярск приедет большая судейская коллегия, чтобы выбрать победителей первенства.
Эти соревнования сформируют сборную России на предстоящих Олимпийских играх, поэтому к выступлению все участники подходят очень серьезно. На льду будет проходить настоящая борьба за звание “лучших”. Для нашего региона это отличный шанс закрепиться в статусе центра развития фигурного катания страны.
Транслировать первенство по фигурному катанию будут на сайте Первого канала в прямом эфире. Уже завтра, 3 февраля 2021 года, покажут:
14.00 — Юноши, короткая программа
16.45 — Открытие соревнований
17.30 — Девушки, короткая программа
20.15 — Танцы на льду