Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 февраля 2021 года: в краевом центре за сутки более 90 заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленные данные по коронавирусу на 14 часов 2 февраля от оперативного штаба выглядят таким образом: в Красноярском крае зарегистрировано всего 57 047 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 307 случаев заболевания.

Темп прироста за сутки постепенно снижается, теперь он составляет уже 0,5 % (на минувшей неделе был 0,6%). Но похоже, на это влияет на снижение количества заболевших (они-то как раз держатся примерно на том же уровне). А за счет большего количества выздоравливающих. Так, всего в крае на этот час выздоровевших 52 589 человек, в том числе за сутки – 289.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 718 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 421, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 618. Проведено тестов на коронавирус всего 2 269 173, из них за последние сутки 1 224.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края отображено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске цифра растет – 91 новый случай, в Ачинске – 18, Сосновоборске – 16, в Емельяновском и Березовском районах – по 15 случаев, в Дивногорске – 14.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую сводку. Железногорск: зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело 15 жителей ЗАТО. На лечении находятся 92 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 884 случая заражения коронавирусом. Из них 5 697 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: всего с начала пандемии 3785 случаев, за сутки 3. Выздоровели 3427, за сутки 5. На самоизоляции 116 человек. Количество летальных исходов не изменилось – 44.