Красноярцев возмутили большие счета за отопление в январе: рассказываем, откуда такие суммы

Рассказываем, откуда такие суммы за отопление в квитанциях января

Первые числа нового месяца, красноярцы получают квитанции за коммунальные услуги за январь. И сумма в строчке «отопление» удивляет: откуда столько? У кого-то по сравнению с декабрем выросло на тысячу рублей, а у кого-то (если квартира большая) на несколько. Первая реакция у многих – возмущение, кто-то набирает телефон своей управляющей компании, чтобы разобраться.

Давайте сделаем проще: обратимся непосредственно по нужному адресу, туда, где производится начисление – в Сибирскую генерирующую компанию, именно она поставляет тепло для большей части города. К тому же в последнее время УК и ТСЖ переводят собственников квартир на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

Почему стало больше?

В пресс-службе СГК пояснили.

- С сентября 2020 года Красноярск начал оплачивать отопление по факту, то есть по ежемесячным показаниям общедомовых приборов учета. Сумма за отопление складывается в зависимости от потребления тепла домом. В январе по всей Сибири стояли сильные морозы – логично, что тепла потребовалось больше, следовательно, сумма выше. Объем потребления по общедомовому счетчику можно будет посмотреть в квитанции за январь. Все точно так же как и с приборами учета воды и электричества, только показания общедомового счетчика передает УК.

Добавим, что в некоторых домах нет общедомовых приборов учета. В таком случае расчет проводится, исходя из норматива потребления тепла домом, и делится на 9 месяцев, с сентября по май. У жильцов таких домов сумма в платежке одинаковая, вне зависимости от морозов или потепления.

Почему бывает разница даже в соседних домах?

Это связано с тем, насколько хорошо дом удерживает тепло, а также зависит от площади дома и квартиры. Чем больше площадь, тем больше тепла нужно, чтобы ее обогреть. Следовательно, сумма в квитанции будет больше.

В любом случае нужно иметь в виду, что в летние месяцы платить на отопление не нужно вообще, вот вам и экономия для семейного бюджета. Кстати, синоптики прогнозируют, что февраль будет теплее, поэтому суммы в квитанциях за этот месяц пойдут на уменьшение.

А можно ли отсрочить платеж?

- Можно, - говорят в компании. – Если сразу оплатить всю сумму проблематично, то необходимо обратиться за рассрочкой платежа. Это можно сделать через мобильное приложение СГК, а также лично обратившись в офис по адресу: Красноярск, улица Республики, 37. Прием осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (без перерыва) по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8 (391) 257-95-17.

А еще задать вопрос о сумме в квитанции также можно через почту voprosksgk@sibgenco.ru.