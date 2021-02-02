«Врезался в дерево и буксует»: в Красноярске водитель автобуса потерял сознание за рулем

В Красноярске водитель маршрутки потерял сознание за рулем. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске маршрутный автобус врезался в дерево. Это произошло накануне вечером, 1 февраля, на проспекте Свободном, напротив «Торгового квартала». Очевидцы рассказывают: автобус двигался по дороге от улицы Высотной в сторону центра. И вдруг стал выезжать на встречную полосу, проехал ее поперек и затем вылетел на газон. Через несколько метров застрял между деревьями, одно из них даже повалил. При этом продолжал буксовать. Повезло, что на пути не оказалось других транспортных средств. И повезло, что молодые деревья оказались крепкими. Если кто знает, сразу за ним идет парковка. Перепуганные пассажиры, их было человек десять, стали выпрыгивать из салона, двери были открытыми.

Очевидец Наталья Симонова рассказывает в паблике «ЧП Красноярск»: «Ехала в этом автобусе. Водитель потерял сознание. Сначала не поняла, что происходит, мы поехали от остановки с открытой дверью. Потом смотрю, он вроде как обратно разворачивается ехать, но пассажиры пока еще сидели все на местах. Кондуктор побежала к нему, стала кричать: Помогите, водителю плохо! И вот тут люди побежали к этой открытой двери, стали выпрыгивать на ходу, а автобус едет перпендикулярно полосе движение, взял курс на торговый квартал, я видела, что до елки метров пять, а автобус по сугробам едет, хотела выпрыгнуть до столкновения с елью, но мне помешали».

Ель удержала автобус. Фото: ЧП Красноярск

В ГИБДД города подтвердили, что водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание. Ему вызвали «скорую», которая увезла его в больницу. По данному происшествию проводится проверка.