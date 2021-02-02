Норильская станция скорой помощи получила 25 новейших аппаратов ЭКГ. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Электрокардиограф – один из важнейших приборов для профильных специалистов в поликлиниках и реанимационных отделений. А бригаду, выезжающую на экстренный вызов, сегодня вообще трудно представить без него. И, конечно же, любой врач мечтает работать на самом современном и удобном оборудовании – от этого, в том числе, зависит скорость и качество оказываемой помощи.

Норильская станция скорой помощи получила 25 новых аппаратов ЭКГ. Их распределят по подстанциям в Центральном районе, Кайеркане и Талнахе. Стоит обратить внимание, что швейцарская компания Sсhiller – один из ведущих производителей и поставщиков оборудования ЭКГ на мировой рынок. А ее продукция обладает рядом преимуществ по целому ряду параметров. Норильские медики уже протестировали ее и остались довольны.

- Во-первых, электрокардиографы выполнены в форме планшета и имеют сенсорный экран. На них в режиме реального времени отображается кардиограмма, можно видеть состояние больного, не распечатывая информацию на бумаге. Плюс их можно подключать к компьютерной сети и выводить результаты исследования сразу на компьютер. Электрокардиографы настраиваются за секунды, их можно легко и оперативно перенести к тяжелым пациентам. К тому же приборы более износостойкие, чем аналоги, и прослужат дольше, - рассказал заведующий центральной подстанцией скорой медицинской помощи Сергей Репухов.

Новое оборудование обладает рядом преимуществ: компактное, функциональное, простое в обращении. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Срок эксплуатации по документам 5 лет, но в зависимости от использования может прослужить вдвое больше. И очень важно, что аппараты выдерживают низкие температуры и могут работать на морозе до 10 минут – этого вполне достаточно, чтобы провести первичное исследование пациента.

Общая стоимость 25 электрокардиографов составила 9 миллионов рублей. Такую помощь в начале нового 2021 года оказал норильским медикам «Норникель». А вообще, если оглянуться назад, в непростой 2020 год, компания выделила значительные средства, более 20 миллиардов рублей, на борьбу с коронавирусом и обеспечение социальной стабильности в районах, где находятся ее производственные мощности.

В частности, на реализацию этих мер север Красноярского края получил в общей сложности около 4,2 миллиардов рублей. В том числе:

- больницы Норильска – более 125 миллионов рублей;

- больницы Таймырского муниципального района – более 19 миллионов рублей.

На них были приобретены необходимые для диагностики и лечения covid-пациентов медикаменты, медицинское оборудование – дефибрилляторы, ингаляторы, рентгеновские аппараты, мониторы, пульсоксиметры. Учреждениям здравоохранения были переданы 104 аппарата искусственной вентиляции легких, 1 стационарная и 2 мобильные лаборатории для проведения тестирования на СOVID-19, тепловизоры, 2 реанимобиля, автомобиль скорой помощи ГАЗ 325645 (для Таймыра), тесты на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, для учреждений и организаций Норильска и предприятий компании были приобретены средства индивидуальной защиты и дезинфекции, медицинское оборудование на 2,6 миллиарда рублей. В скором времени планируется новая поставка еще на 1,4 миллиарда рублей, контракты по ним уже подписаны.

Добавим, что «Норникель» оказал помощь в организации обсерваторов и дополнительных койко-мест в базовых инфекционных больницах Северного города, включая оснащение медицинским оборудованием и мебелью.