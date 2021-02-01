Богучанская ГЭС обновила рекорд годовой выработки электроэнергии

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Без учета дополнительного дня високосного года рост составил 8,45%. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 января 2021 года Богучанская ГЭС произвела 101 млрд 893 млн кВт.ч. В декабре 2020 года Богучанская ГЭС произвела 1 млрд 672 млн кВт.ч, что является рекордом выработки за один месяц.

«В 2020 году впервые за десять лет водность на Байкале и Ангарском каскаде оказалась высокой. Енисейское бассейновое водное управление своевременно реагировало на все изменения обстановки, регулируя расходы электростанций Ангарского каскада. В результате средние расходы воды через агрегаты Богучанской ГЭС, установленные Росводресурсами, в течение года превысили 3184 кубометра в секунду, в то время как годом ранее они составляли 2906 кубометров в секунду. Благодаря повышению водности Богучанская ГЭС не только увеличила производство энергии, но и впервые превысила проектный уровень производства 17,6 млрд кВт.ч», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва», в 2020 году в Красноярском крае произведено 57 млрд 788,4 млн кВт.ч электроэнергии, потребление превысило 46 млрд 691,6 млн кВт.ч. Доля Богучанской ГЭС составила более 30,52% выработки края (в 2019 году 26,95%) и 37,7% потребления (в 2019 году – 34,17%).