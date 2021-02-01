Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 февраля 2021 года: на лечении находятся больше 2 тысяч человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленные данные по коронавирусу на 14 часов 1 февраля в Красноярском крае. По информации оперативного штаба зарегистрировано всего 56 740 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 305 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,5 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 915 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 215, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 401. Проведено тестов на коронавирус всего 2 267 949, из них за последние сутки 3 964. На лечении находятся 2 071 человек. Выздоровели в начала пандемии 52 300 пациентов, в том числе за последние сутки 300. Летальных исходов – 2 369, в том числе за сутки 25.

Распределение по городам и районам края

Информация по закрытым городам, которая не входит в общую краевую сводку. В Железногорске на 1 февраля не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших за последние сутки тоже нет. В настоящее время на лечении находятся 103 человека. Всего в Железногорске 5 880 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 5 682 пациента выздоровели, 95 скончались.

В Зеленогорске 3782 случая заражения всего, в том числе 7 – за сутки. Выздоровевших всего 3422, за минувшие сутки никого не выписывали. И количество летальных исходов всего 44. На самоизоляции 104 человека.