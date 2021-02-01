Какая погода нас ждет в феврале Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-центре «Комсомольской правды» 1 февраля прошла традиционная пресс-конференция, на которой представители Гидрометцентра и регионального МЧС подвели итоги ушедшего месяца и рассказали, какая погода и связанные с нею риски ждут жителей края в феврале.

Итоги января

Нынешний январь в целом не стал аномально холодным. Но в некоторые дни, да, показал рекордные отрицательные температуры воздуха. Они отмечались на большинстве территорий, от южных районов до северных областей – в Эвенкии, Туруханском районе, на юге Таймыра (кроме Крайнего севера, там, видимо, в иные годы бывало и похолоднее).

В целом средняя температура в Красноярске составила -20,5 градусов. При норме в -16 градусов. Начался месяц так, как и прогнозировали столичные специалисты. А потом произошел некий диссонанс и погода внесла свои коррективы.

Кстати, если провести сравнительный анализ, самые минимальные температуры января отмечались в 1940 году – средняя температура составила -28,7. Нынешний январь ближе к показателям четырехлетней давности – к январю 2017 года: тогда средняя температура месяца составила -20,3 градуса.

Что касается осадков: последние дни месяца удивили. За сутки 29 и ночью 30 января выпала практически месячная норма осадков. Норма января равняется 17 миллиметрам, а у нас за весь январь зафиксировано 38 миллиметров, то есть 223 % от нормы. И такие обильные снегопады были в южных, в восточных районах края. Исключением из списка стала Эвенкия, там на большей части осадки до нормы не дотянули.

Прогнозы февраля

Первый день месяца стал морозным – это наследство января. Затем температура пойдет на потепление до 9 февраля. И в середине месяца вновь тенденция к понижению – опустится ниже среднемесячной нормы. Конец февраля – в пределах нормы. Такие вот температурные качели.

Прогноз на ближайшие дни: 3 февраля ожидается -2, -7 градусов. 4 февраля – до -7, -12 градусов. В Енисейском, Северо-Енисейском районах – до -23. В субботу 6 февраля и воскресенье января – довольно мощное потепление, даже с оттепелью до +3 градусов.

Осадки в первой декаде февраля да, будут. В южных горных районах обильные. Будут и ветреные дни – 6 и 7 числа, временами с порывами до 12-15 метров в секунду.

По группам районов края:

- Центральные и южные (Ачинская, Красноярская, Канская и Минусинская группы): средняя месячная температура воздуха ожидается -12,-16°С (что на 2°С ниже нормы), небольшой снег ожидается во второй пятидневке и во второй половине месяца.

- Енисейская и Ангарская группы: ожидается -18,-20°С (на 2°С выше), небольшой, местами умеренный снег во второй пятидневке и второй половине месяца.

- Туруханский район и Игарка: ожидается -18, -25°С (на 2°С выше средних многолетних значений), небольшой, местами умеренный снег в большинстве дней месяца.

- Эвенкия: средняя месячная температура воздуха -25,-31°С (на 1-2°С выше), небольшой снег.

- Юг Таймыра: ожидается -25,-30°С(на 2 °С выше), умеренный снег большую часть месяца, но временами обильные осадки.

- Север Таймыра: -24,-30°С (на 2°С выше), такие же умеренные осадки, как на юге полуострова.

МЧС предупреждает

Весь февраль будет доставлять проблемы метеозависимым. 1-2 числа мощность магнитной бури достигнет 4 баллов. Начиная с 3 февраля и почти до конца месяца (исключая некоторые дня), будут проявляться незначительные возмущения. Но спасатели предупреждают: нужно быть предельно внимательными.

И совет от спасателей на ближайший месяц. Февраль – долгожданный месяц для любителей зимнего активного отдыха на свежем воздухе. Наверняка многие уже планируют поехать в горы, кататься на лыжах, сноубордах, снегоходах. Отличные планы, но не стоит забывать о том, чтобы не попасть под лавину.

В реестр туристических маршрутов, взятых на учет на территории края внесены 33 маршрута (15 пеших, 13 водных, 5 горных). Регистрация тургрупп производится в ЦУКС ГУ, определяется порядок связи с группой, дата выхода с маршрута, контроль передвижения осуществляет пожарно-спасательный гарнизон на территории которого находится туристическая группа.