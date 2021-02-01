Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 1 февраля 2021 года: выписались меньше, чем заболели

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 1 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 1 февраля в Красноярске и крае зарегистрировано всего 56 435 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 309 случаев заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1 968,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Больше всего заболевших в Красноярске – 84, в Ачинске – 33, Минусинске – 16, в Дивногорске и Курагинском районе – по 15 случаев за сутки.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 101 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 494 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 608. Проведено тестов на коронавирус всего 2 263 985, из них за последние сутки 8 105. Подтверждено 485 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 040 человек.

- По итогам суток в Красноярском крае подтверждено 309 новых случаев коронавируса, на 2 меньше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших также снизилось, но в большей степени: на 56 выписанных пациентов меньше – 271 человек. 27 человек скончались. Край все еще занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.

Оперативных данных по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску на этот час нет.