Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 января 2021 года: за сутки умерли 27 заболевших

Смертность от ковида не снижается, заболевших ежедневно более 300. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 31 января в Красноярском крае зарегистрировано всего 56435 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 309 случаев заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1968,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7101 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 494 человека.

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 608.

Проведено тестов на коронавирус всего 2263985, из них за последние сутки 8105.

- По итогам суток в Красноярском крае подтверждено 309 новых случаев коронавируса, на 2 меньше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших также снизилось, но в большей степени: на 56 выписанных пациентов меньше - 271 человек. 27 человек скончались. Край все еще занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Оперативный штаб при Правительстве РХ по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщает о ситуации в Хакасии на 31 января: новых случаев COVID-19 за сутки в Хакасии – 58. Еще 83 пациента с диагнозом «коронавирус» прошли курс лечения и выздоровели. Всего выздоровевших – 18 851 человек.

Всего с начала пандемии в Хакасии выявлено 20 391 случай COVID-19.

А тем временем, Тува вошла в число регионов с наименьшими темпами прироста за сутки: 0,09 %. Это второе место в стране после Чукотки, где вообще нет прироста.

Напомним и ситуацию в стране в целом: за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997(10,9%) без клинических проявлений.

Подтверждено 485 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 040 человек.