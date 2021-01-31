14 из 25: в Якутии подвели итоги несанкционированного митинга

Полиция во многих городах вела себя одинаково: задерживали для выяснения личности и отпускали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 31 января, в столице Республике морозно. Цифры в разных источниках немного отличаются, но все равно -43-45 градусов впечатляют. Однако жители Якутска вышли на несанкционированный митинг. Кстати, в прошлый раз было еще холоднее, -53, но людей было больше. Сегодня, по официальной информации МВД по Республике Саха (Якутия) на площадь вышли 25 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 14 граждан.

Напомним, накануне, 30 января, от органов правопорядка прозвучало официальное предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях, в котором, в частности, было отмечено, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. А попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Впрочем, возможно из-за малочисленности собравшихся, задержания для выяснения личности и обстоятельств происходили спокойно. На видео, которые выложены в социальные сети видно, что зачастую задержанные идут рядом с сотрудниками полиции, к ним даже не прикасаются. Напомним, несанкционированная акция в Красноярске тоже закончилась задержаниями.