В Красноярске несанкционированный митинг завершился задержаниями

Участников акции вывезли с площади на автобусах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Официальной информации о количестве участников на данный момент еще нет, но по оценкам журналистов, по фото, видео, можно предположить, что на несанкционированный митинг вышло около двух сотен человек. Поскольку организаторов нет, то и речей тоже не было. Люди водили хоровод, ходили по площади, было несколько небольших плакатов.

Пришедшие на площадь встали в круг. И полиция, и участники акции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все это снимали журналисты. Но взятых в кольцо полицейскими, участников акции постепенно «выдавили» с площади и посадили в автобусы, которые разъехались по районным отделениям полиции, - процесс задержания журналисты тоже снимали. В числе задержанных оказалось и несколько сотрудников разных красноярских СМИ. Их вскоре отпустили.

Задержания сначал были одиночные. потом всех выходящих с площади усаживали в автобусы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все это время с большого экрана людей предупреждали, что они находятся на несанкционированной акции и просили разойтись. Это хорошо слышно на видео.

Очевидно, что на вторую акцию вышло намного меньше красноярцев. Возможно, горожанам помешал мороз, в -35 довольно сложно провести на улице длительное время.

А мы ждем официальную информацию от ГУ МВД России по Красноярскому краю.