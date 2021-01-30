Полицейские в Красноярском крае помогли мужчине, пролежавшему в холодном доме несколько дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские в Красноярском крае помогли мужчине, пролежавшему в холодном доме несколько дней. На место происшествия в поселок Орловка они прибыли по «сигналу» соседа. Последний рассказал правоохранителям, что не видел домовладельца последние четыре дня. К тому же в доме никто не топил печь, а на снегу не было следов. Все эти факты навели соседа на мысль, что в доме творится что-то неладное, и он позвонил в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО города Зеленогорск.

- На месте происшествия работали участковые уполномоченные полиции Константин Никонов и Андрей Шупиков. Они вместе с заявителем вошли в дом и обнаружили там 57-летнего мужчину. Зеленогорец находился в беспомощном состоянии, а в помещении стояла минусовая температура, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Как позже выяснилось, мужчина несколько дней в условиях сильных морозов находился в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. Он живет один, из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. В течение нескольких дней он не мог даже попить воды. Когда его обнаружили, организм был очень истощен.

Полицейским мужчина рассказал, что сам не в состоянии принести себе воды. Он рассказал, что у него болят ноги, предположительно одна обморожена. К дому вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи приняли пациента и доставили его в больницу.