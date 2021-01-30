Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 января 2021 года: общее число вылечившихся 51 729 Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация на 14 часов 30 января. В Красноярском крае зарегистрировано всего 56126 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 311 случаев. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Край по-прежнему находится на восьмой позиции среди регионов страны по суточному приросту заболевших.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске зафиксировано 81 случая, в Канске - 23, в Ачинске - 19.

Статистика заражения коронавирусом в Красноярском крае

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 215 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 357, снято с медицинского наблюдения 629. Провели тестов на коронавирус всего 2 255 880, из них за последние сутки 6 921. Количество вылечившихся – 51 729 человек, в том числе за минувшие сутки 327. Летальных исходов 2 318, в том числе за минувшие сутки 23.

Информация по Железногорску: зарегистрированы 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от этой болезни 11 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 106 железногорцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрировано 5 872 случая заражения коронавирусом. Из них 5 671 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.